Намазы проводятся с соблюдением всех санитарных норм и в ограниченном количестве.

У мусульман начался священный месяц Рамадан - время поста и молитвы. Все 30 дней мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья и развлечений.В этот месяц предписано и усердие в духовном совершенствовании, и в совершении добрых дел. Поощряется благотворительность. Во Владимире в этом году намазы проводятся с соблюдением всех санитарных норм и в ограниченном количестве.Продлится Рамадан до 13 мая и завершится праздником Ураза-байрам. Традиционно в молельном доме во Владимире на него собирается около ста человек.С началом Рамадана владимирских мусульман поздравил имам-мухтасиб 33 региона Азат-хазрат Мунавиров.Азат-хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области: «Поздравляю всех верующих с наступлением священного месяца Рамадан. Пусть всевышний этот месяц сделает для всех благим. Пусть этот месяц будет причиной прощения грехов. И всем желаю провести этот месяц Рамадан достойным образом. И получить удовольствие Всевышнего Аллаха посредством этого месяца».