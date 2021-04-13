Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает об изменении номера телефона «горячей линии» по вопросам лекарственного обеспечения. Новый номер – (4922) 77-99-65. Линия работает в будние дни c 8:30 до 17:00. Номер «горячей линии» – многоканальный.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт