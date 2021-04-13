Весеннее половодье дарит эффектные кадры.

Весеннее половодье дарит и эффектные кадры. Пользователи сети любуются видео паводка возле знаменитого на весь мир храма Покрова на Нерли. Съёмка велась с высоты птичьего полёта.Необыкновенно красивое видео выложил в сеть пользователь Илья Андреев. Ролик "Половодье 2021" длится 5 минут. Здесь и пролёт над Нерлью и Клязьмой, и панорама затопленных лугов, и полёт к белокаменной жемчужине - церкви Покрова на Нерли. Напомним, храм был возведен при князе Андрее Боголюбском в 1166 году. Увидеть "белую лебедь" так иногда называют этот храм - именно во время разлива стремятся тысячи людей. И это не только туристы, но и сами владимирцы. Пешеходная тропа к архитектурному шедевру в Боголюбове сейчас частично скрыта под водой, поэтому добраться можно или вброд, или на лодке.Мария Платанюк