В деревне Алфимово в городском округе Ступино под Москвой снесли аварийное здание, в котором раньше располагалась школа, передает . Построено оно было еще в 1960-е годы. Известно, что ..

В деревне Алфимово в городском округе Ступино под Москвой снесли аварийное здание, в котором раньше располагалась школа, передает "". Построено оно было еще в 1960-е годы. Известно, что последние десять лет бывшая школа стояла пустой, постепенно ветшала и разрушалась. Аварийную постройку снесли, территорию расчистили.