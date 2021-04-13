В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России-2021» сотрудниками полиции Северного окурга для учащихся колледжа проведена лекция о вреде психотропных веществ и наркотических средств...

В ГБПОУ города Москвы «Колледже архитектуры и строительства № 7» полицейские Северного округа столицы побеседовали с учащимися о вреде запрещенных средств и веществ.В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети России-2021» сотрудником отделения профилактики ОНК УВД по САО подполковником полиции Юлией Кузнецовой и психологом-наркологом из ГБУЗ г. Москвы Ириной Шведовой для учащихся колледжа проведена лекция о вреде психотропных веществ и наркотических средств.Подполковник полиции Юлия Кузнецова рассказала о порядке наступления ответственности за употребление, хранение и распространение наркотиков, а также об ответственности в отношении несовершеннолетних. Она уделила особое внимание негативному влиянию запрещенных средств и веществ на организм человека. Психолог-нарколог Ирина Шведова показала ребятам упражнения для концетрации внимания и снятия влечения к употреблению вредных веществ.В конце лекции был показан документальный фильм о вреде наркотиков. Учащиеся колледжа поблагодарили выступающих за проведённую лекцию и полученную информацию.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29