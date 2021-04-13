Политолог Павел Усов заявил, что власти Белоруссии готовятся объявить войну против народа.

Политолог Павел Усов заявил, что власти Белоруссии готовятся объявить войну против народа.Эксперт отметил, что режим президента республики Александра Лукашенко использует "тактику выжженой земли". По прогнозам Усова, уже к лету власти Белоруссии постараются "задавить и заткнуть" все, что представляет собой политическую альтернативу.Аналитик рассказал, что раньше оппозиция хоть и раздражала режим, но была важна для манипуляций с Западом. Сегодня же необходимость в подобных играх отпала. На своей странице в социальной сети "Фейсбук" Усов подчеркнул, что свободомыслие в Белоруссии опасно.Власти собираются объявить войну народу, уверен эксперт. Режим готовится окончательно зачистить все политическое и информационное пространство. Политолог считает, что партиям и СМИ предложат присоединиться к тем, кто участвует в терроре. В противном случае они все будут уничтожены."Наступила завершающая стадия в "эволюции" белорусского аворитаризма", – заключил Усов.Обстановка в Белоруссии накалилась в августе прошлого года. Оппозиция обвинила президента Александра Лукашенко в подтасовке результатов голосования. По всей республике прокатилась волна протестов, в крупных городах прошли жесткие задержания демонстрантов: пострадали сотни.Лукашенко пригрозил всем организаторам митингов расправой. Подробнее об этом Вы можете прочитать .