Прокуратура выявила нарушения благоустройства контейнерных площадок в Коврове. Сотрудники ковровской прокуратуры выехали с проверкой на улицы города. Специалисты смотрели, в каком

Прокуратура выявила нарушения благоустройства контейнерных площадок в Коврове. Сотрудники ковровской прокуратуры выехали с проверкой на улицы города. Специалисты смотрели, в каком состоянии находятся площадки, где стоят мусорные баки. По новым требованиям к содержанию контейнерных площадок на каждой должны быть ограждение и асфальтовое или бетонное покрытие. На одиннадцати улицах правила не соблюдались. Выявлены контейнерные площадки, расположенные