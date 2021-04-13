Все эти годы именинница отдала ОВД «Перово», где была старшей паспортисткой, а после завканцелярией. На пенсию вышла в 1986 году...

12 апреля исполнилось 90 лет ветерану трудового фронта Кругликовой Александре Павловне.Кругликова Александра Павловна родилась 12 апреля 1931 года в селе Карино, Зарайский район, Московская область.В органах внутренних дел на вольнонаемной должности проработала больше 25 лет. Все эти годы именинница отдала ОВД «Перово», где была старшей паспортисткой, а после завканцелярией. На пенсию вышла в 1986 году.Поздравить с днем рождения Александру Павловну приехали председатель Совета ветеранов Сорокин Александр Федорович, начальник ОМПО УВД по ВАО капитан внутренней службы Евгений Кононов, начальник УУП ОМВД России по району Перово г. Москвы майор полиции Сергей Селютин и психолог ГРЛС ОМВД России по району Перово г. Москвы старший лейтенант внутренней службы Виктория Лисицына.Гости пожелали ветерану трудового тыла крепкого здоровья и долголетия, отметили бодрый характер Александры Павловны. Имениннице вручили памятные подарки, цветы и грамоту, а она в свою очередь произнесла трогательные слова благодарности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73