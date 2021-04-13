Разговор перерос в угрозы и требования со стороны незнакомцев вернуть долг за друга, который якобы должен им 7 миллионов рублей...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Строгино совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В отдел полиции с заявлением обратился 34-летний житель столицы. По его словам, он должен был организовать праздничное мероприятие и назначил встречу заказчику в одном из кафе на юге Москвы, чтобы обсудить детали. Во время встречи к ним присоединились трое неизвестных мужчин, и разговор перерос в угрозы и требования со стороны незнакомцев вернуть долг за его друга «Вадима», который якобы должен им 7 миллионов рублей. Заявитель испугался и сказал, что таких денег у него нет, но на банковском счете лежат 105 тысяч рублей. Злоумышленники заставили снять эти деньги в ближайшем банкомате. Далее, под напором угроз, заявитель признался, что дома у него тоже есть сбережения. Незнакомцы вместе с потерпевшим на его автомобиле подъехали к месту жительства на Авиационной улице, после чего супруга последнего, согласно требованиям злоумышленников, вынесла и отдала им 6700 долларов США. После этого машина направилась в сторону МКАД. Следуя по трассе, подозреваемые покинули машину потерпевшего и пересели в такси.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых на Илимской улице. Им оказался 39-летний приезжий, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также местонахождение его соучастников.Сотрудники УВД по СЗАО обращаются ко всем гражданам, которые пострадали от противоправных действий задержанного, незамедлительно сообщить в дежурную часть УВД по СЗАО по телефону (499) 194-11-25 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-группа УВД по СЗАО(499) 192-59-56