Заявитель и подозреваемый совместно распивали спиртные напитки. Затем задержанный незаметно взял ключи от автомобиля, вышел во двор, отключил сигнализацию и уехал в неизвестном направлении...

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России района Капотня совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в неправомерном завладении транспортным средством своего знакомого», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В отдел полиции поступило заявление от 39-летнего мужчины, который сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля «Хендай» стоимостью 800 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции в 1-м Капотнинском проезде задержали ранее неоднократно судимого 43-летнего мужчину, который следовал на угнанном автомобиле. У подозреваемого имелись признаки алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался.Установлено, что заявитель и подозреваемый совместно распивали спиртные напитки. Затем задержанный незаметно взял ключи от автомобиля, вышел во двор, отключил сигнализацию и уехал в неизвестном направлении.Похищенная иномарка возвращена законному владельцуПо данному факту отделом дознанияОМВД России района Капотня возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Кроме того, в ходе предварительного расследования установлено, что задержанный уже был лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год и 11 месяцев и подвергнут административному наказанию за невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. С учетом того, что срок правонарушения еще не истек, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18