Прямо на проселочную дорогу в Петушинском районе неизвестный свалил груду костей, по всей видимости, крупного рогатого скота. Нелегальный скотомогильник нашли и засняли местные жители.

Прямо на проселочную дорогу в Петушинском районе неизвестный свалил груду костей, по всей видимости, крупного рогатого скота. Нелегальный скотомогильник нашли и засняли местные жители. Сейчас власти и Россельхознадзор устанавливают владельца земельного участка, на котором обнаружили груду костей. Складирование останков животных стало настоящей проблемой, в Петушинском районе в этом году уже находили несколько таких свалок.