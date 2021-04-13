Площадкой выступит Центр классической музыки. С его директором Артемом Маркиным пообщалась Анастасия Сахарова.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-04-2021-taneevskij-festival-otkryvaetsya-vo-vladimire.html" target="_blank">Танеевский фестиваль открывается во Владимире</a> - Площадкой выступит Центр классической музыки. С его директором Артемом Маркиным пообщалась Анастасия Сахарова.
[url=https://33live.ru/novosti/13-04-2021-taneevskij-festival-otkryvaetsya-vo-vladimire.html]Танеевский фестиваль открывается во Владимире[/url] - Площадкой выступит Центр классической музыки. С его директором Артемом Маркиным пообщалась Анастасия Сахарова.