Теперь участок продадут на торгах по кадастровой стоимости.

Александровский районный суд решил изъять участок сельхозугодий площадью 24,9 гектара у собственников, которые забросили земли.Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, поводом послужили результаты проверки специалистов. В ходе мероприятий было установлено, что двое владельцев не обрабатывают надел. Бесхозные земли заросли кустарниками, деревьями и сорняками.Хозяев оштрафовали на 40 тысяч рублей. В адрес собственников выносились предписания, но нарушения не были устранены. В итоге Россельхознадзор подал иск в суд, который удовлетворил требования ведомства.Теперь участок продадут на торгах по кадастровой стоимости.