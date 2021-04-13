В Донецкой народной республике (ДНР) рассказали, какое событие стало точкой невозврата в истории конфликта на юго-востоке Украины.

В Донецкой народной республике (ДНР) рассказали, какое событие стало точкой невозврата в истории конфликта на юго-востоке Украины.Заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартынова заявила, что киевские власти перешли черту в начале 2014 года. Тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил начать "антитеррористическую операцию".Мартынова отметила, что новое руководство страны отказалось услышать голос русскоговорящего населения. Идеология Киева предполагала уничтожение всего, что хоть как-то связано с Россией. По ее словам, власти, ведомые националистической идеей, подняли оружие против мирных граждан."Это стало точкой невозврата", – сказала Мартынова.Эксперт добавила, что ДНР чужды те ценности, которые пытаются насадить на Украине. Она назвала невозможной жизнь рядом с теми, кто восхваляет Степана Бандеру и плюет на подвиги ветеранов Великой Отечественной войны. Донбасс по-прежнему крепко связан с Россией, заключила она.Ранее Владимир Путин раскрыл свою позицию по Донбассу. Президент России пообещал не бросать эту территорию. "Несмотря ни на что", – он. Политик признался, что перед его глазами до сих пор стоят люди, пострадавшие в результате боевых действий на юго-востоке Украины.Напомним, отношения Киева и Москвы ухудшились в начале 2014 года. Украина обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле отвергли это утверждение, отметив, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе, а, наоборот, заинтересована в его скором решении.