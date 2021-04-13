Прокуратура заставила сельские власти подключить дом инвалида 3 группы к природному газу. Как установило надзорное ведомство, в селе Золотково Гусь-Хрустального района инвалид отапливал

Прокуратура заставила сельские власти подключить дом инвалида 3 группы к природному газу. Как установило надзорное ведомство, в селе Золотково Гусь-Хрустального района инвалид отапливал дом дровами 13 лет, хотя возможность подключить газ была. Собственник жилья – местная администрация. Выяснилось, что власти попросту не заключили договор на подключение дома инвалида к природному газу. В результате ее бездействия