В исправительной колонии - 4 города Вязники области прошел конкурс профмастерства у группы осужденных, получивших специальное образование по профессии «повар».

В исправительной колонии - 4 города Вязники области прошел конкурс профмастерства у группы осужденных, получивших специальное образование по профессии «повар».Пилотная группа из 12 обучающихся два с половиной месяца постигала в теории и на практике премудрости поварского ремесла – технологии приготовления первых, вторых и третьих блюд, поварскую этику и технику безопасности. Во время конкурса профмастерства учащиеся продемонстрировали свои навыки – ответили на теоретические вопросы и приготовили разнообразные блюда из предложенных продуктов. Презентация блюд сопровождались поговорками и стихами, что несколько разряжало обстановку и помогало конкурсантам чувствовать себя гораздо уверенней, сообщила пресс-служба УФСИН по Владимирской области.В состав приемной комиссии вошли начальник ФКУ ИК-4 УФСИН России по Владимирской области Алексей Мишанов, заместитель начальника учреждения Владимир Петрик и мастер производственного обучения Роман Макаров.Осужденные, показавшие три лучших результата, будут освобождены от сдачи выпускных экзаменов. По окончании поварских курсов выпускники получат свидетельство государственного образца, которое в дальнейшем поможет многим найти достойную работу и стать полноценным членом общества.