С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20158 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17802 пациента. В стационарах лежит 352 жителя, из них 239 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1702 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 33 новых случая заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 17 костромичам. Четыре инфицированных выявлено в Волгореченске. По два человека заразились в Костромском, Кадыйском и Галичском районах. По одному – в Поназырево, Шарье, Солигаличе, Нее, Судиславле и Островском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20158 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17802 пациента. В стационарах лежит 352 жителя, из них 239 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1702 заболевших.