Крупный пожар произошел днем 12 апреля в селе Глебово Ковровского района. Горела кровля деревообрабатывающего цеха, внутри помещения было сильное задымление. Пожарные двумя звеньями

Крупный пожар произошел днем 12 апреля в селе Глебово Ковровского района. Горела кровля деревообрабатывающего цеха, внутри помещения было сильное задымление. Пожарные двумя звеньями газодымозащитников ворвались в здание цеха на разведку. Огнеборцы не дали пламени распространиться по всему зданию и потушили пожар на 300 квадратных метрах. Тушили цех 21 человек и 6 спецмашин. Причину пожара выясняют