Избыточная смертность в регионе составила 13%.

В марте 2021 года ЗАГСы Владимирской области зарегистрировали 2 тысячи 80 смертей, что на 240 случаев больше, чем в среднем за пять последних лет. При этом официальной статистикой смертности от коронавируса можно объяснить лишь половину летальных исходов. Согласно данным оперштаба, в марте зафиксирована 121 смерть от опасной инфекции.Таким образом, избыточная смертность в регионе выросла на 13%.Отметим, что в марте выявлено на 112 смертей больше, чем в и на 335 больше, чем в марте 2020 года.