За свои деяния офицер заплати штраф - 1 млн рублей.

Владимирский гарнизонный военный суд приговорил начальника медчасти инженерно-саперной бригады в Муроме к штрафу в 1 млн рублей за вымогательство денег у солдата.По версии следствия, 17 ноября 2020 года в медчасть поступил рядовой с признаками ОРВИ. Призывник обратился к майору с просьбой перевести его в госпиталь для обследования. Ещё на «гражданке» парень перенёс интоксикацию организма, после которой у него начались проблемы с почками. В случае, если подтвердится диагноз «коронавирус», военнослужащий опасался осложнений.Офицер медслужбы решил подзаработать на солдатском горе и потребовал от новобранца 90 тысяч рублей. Рядовой согласился и попросил у денег у бабушки. Пенсионерка собрала нужную сумму, перевела деньги на счёт майора, но внук все равно остался в санчасти на территории бригады.Аппетиты взяточника росли. По новым условиям он хотел получить ещё 20 тысяч рублей. Обманутый срочник решил заявить о вымогательстве в военную полицию.Подсудимый офицер признал свою вину полностью и рассказал, что деньги нужны были на ставки на тотализаторе.В результате, кроме назначенного штрафа, он вернул бабушке призывника 50 тысяч рублей.Майор медицинской службы приговорен Владимирским гарнизонным судом к штрафу в 1 миллион рублей. А собранные бабушкой солдата 50 тысяч он вернул.Напомним, что это далеко не первый коррупции в вооружённых силах на территории Владимирской области. В том же Муроме офицера в 2020 году в мошенничестве и оштрафовали на 50 тысяч рублей.