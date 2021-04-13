Виновным грозит административная ответственность.

Росприроднадзор уличил Муромский приборостроительный завод в загрязнении воды и воздуха. Об этом стало известно после проверки, проведённой ведомством на территории предприятия.К изучению экологической документации и отбору проб привлекались эксперты Центра лабораторного анализа и технических изменений по ЦФО.нарушения водного законодательства, закона об охране атмосферного воздуха, а также правил обращения с отходами производства и потребления.Виновным грозит административная ответственность.