В Нижнем Тагиле судебные приставы организовали поиски трехлетней девочки, похищенной из собственной квартиры. Главным подозреваемым выступает ее родной отец. Мужчина в разводе с матерью ..

В Нижнем Тагиле судебные приставы организовали поиски трехлетней девочки, похищенной из собственной квартиры. Главным подозреваемым выступает ее родной отец. Мужчина в разводе с матерью девочки.Суд постановил, что ребенок должен проживать вместе с матерью. На этом фоне отец проник в дом бывшей жены и насильно выкрал ребенка, передает . Теперь его разыскивают.