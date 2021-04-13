Оперативный штаб опубликовал во вторник свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России.

Оперативный штаб опубликовал во вторник свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России.Количество россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки выросло на 8 173. Выздоровели и покинули больницы 9 611 человек, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 338 пациентов.Новые случаи подтвердили в 83 регионах страны. Лидером по числу больных стала Москва. Прирост в столице составил 1 782. Вторую и третью строчку заняли Санкт-Петербург с 701 случаем и Подмосковье с 533 случаями.Много случаев также обнаружили в Ростовской (236), Нижегородской (201), Самарской (194), Воронежской (183), Иркутской (163), Саратовской (139)и Свердловской(130) областях.Таким образом, с начала пандемии подхватили 4,6 миллиона граждан. Победили болезнь 4,2 миллиона человек. За весь период зафиксировали 103,6 тысячи летальных исходов.Материал дополняется.