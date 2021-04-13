В Рязани во время водителю автобуса стало плохо во время движения. Многотонный транспорт успел столкнуться с несколькими автомобилями. Неизвестно, чем бы все закончилось для пассажиров, ..

В Рязани во время водителю автобуса стало плохо во время движения. Многотонный транспорт успел столкнуться с несколькими автомобилями. Неизвестно, чем бы все закончилось для пассажиров, если бы ни один пассажир. Он смог перехватить руль и остановить автобус за мгновение до того, как тот рухнул с моста, передает . Теперь героя разыскивают.