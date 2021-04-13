В селе Ликино Судогодского района на 51 квадратном метре сгорел лесопильный цех. ЧП произошло поздно вечером 12 апреля. На территории предприятия сжигали отходы пиломатериалов. В МЧС

В селе Ликино Судогодского района на 51 квадратном метре сгорел лесопильный цех. ЧП произошло поздно вечером 12 апреля. На территории предприятия сжигали отходы пиломатериалов. В МЧС сообщают, что сотрудники лесопилки оставили гореть мусор без контроля, в итоге огонь перекинулся на кровлю цеха. Пожарные не дали пламени распространиться по всему зданию и ликвидировали возгорание. Тушили пожар