По словам очевидцев, в огненной западне из-за пала травы село оказалось накануне вечером.

По словам очевидцев, в огненной западне из-за пала травы село оказалось накануне вечером.Деревня малонаселённая, но жители проявили бдительность, быстро вызвав спасателей. Пожарный расчёт прибыл из Суздаля. А участие в тушении принимали сами люди. Удалось отстоять и дома, и местный небольшой храм в честь Сергия Радонежского. Напомним, в регионе официально установлен пожароопасный сезон. А Суздальский район - в числе самых "неблагополучных" по обстановке.К этой теме мы вернёмся в следующих выпусках.Мария Платанюк