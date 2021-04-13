Похищенное, в том числе пневматическую винтовку, фигурант планировал продать.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В конце декабря прошлого года в дежурную часть обратилась местная жительница, которая сообщила, что обнаружила пропажу пневматической винтовки, хранившейся в хозяйственной постройке. Сумма причиненного ущерба составила 15 000 рублей.Полицейские, выехавшие на место совершения преступления, обнаружили, что злоумышленник проник в хозяйственную постройку, повредив оконный проем. Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий.Мужчина признался, что планировал продать пневматическую винтовку.Кроме того, в ходе следствия, полицейские установили причастность фигуранта к еще одному факту кражи, совершенной ранее у той же местной жительницы. Из сарая, принадлежащего потерпевшей, злоумышленник похитил имущество на сумму 6 000 рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.