Майор полиции рассказала воспитанникам стационарного отделения в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» о том, как сказать «нет» на предложения употребления наркотических средств...

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» полицейские Зеленограда провели профилактические беседы с несовершеннолетними в Крюково и Матушкино и Савелки.Начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по району Крюково г.Москвы майор полиции Анастасия Кудрина рассказала воспитанникам стационарного отделения в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» о том, как сказать «нет» на предложения употребления наркотических средств, а также участия в незаконном обороте наркотиков.Кроме того, сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Зеленограда капитан полиции Светлана Хальзова напомнила воспитанникам о том, что в сети Интернет не всегда верно преподносится информация. Каждый несовершеннолетний является для распространителя наркотических средств потенциальным средством заработка. Между тем, последствия употребления и незаконного оборота наркотиков катастрофичны: от потери конечностей и деградации личности до летальных исходов и пожизненного заключения.В мероприятии принял участие представитель Общественного Совета при УВД по ЗелАО г. Москвы, председатель совета ОПОП Зеленограда Сергей Буланов, который обратил внимание ребят на признаки употребления наркотиков среди сверстников. Он рассказал воспитанникам о квалифицированной помощи психологов по телефону доверия, которая оказывается каждому, кто попал в трудную жизненную ситуацию и позвонил.В завершении мероприятия полицейские показали ребятам видеоролик, который повествует о том, что у выбравшего путь наркомана нет будущего. Главный герой не может отказать друзьям и начинает употреблять наркотики. Вскоре он бросает спорт, губит свое здоровье, теряет друзей. Без прикрас история показывает честно и правдиво крушение всех надежд и трагический конец человека, нарушившего закон.Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних по районам Матушкино и Савелки провели профилактические рейды, направленные на предупреждение употребления алкогольной и табачной продукции лицами, не достигшими совершеннолетия. Полицейские подходили к молодым людям, замеченным в административных правонарушениях, и проводили профилактические беседы, разъясняя ответственность, наступающую после подобных случаев.В школе №1557 имени П.Л.Капицы полицейские ОДН по районам Матушкино и Савелки еще раз напомнили учащимся 9-ого класса, что до достижения ими 16-летнего возраста к ответственности за правонарушения привлекаются их родители. Старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Екатерина Васильева отметила, что нецензурная лексика в стенах учебного заведения, а также в интернете, прогулы, систематические опоздания, антиобщественное поведение – это повод поставить несовершеннолетнего на профилактический учет по заявлению учебного заведения. Также в рамках лекции полицейские уделили внимание теме об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.На многочисленные вопросы школьников отвечал инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Анатолий Лучшев. Ребята интересовались, в том числе, правилами полетов дронов, беспилотных летательных аппаратах на территории РФ во избежание нарушения закона.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31