Спецтехнику передадут сельским поселениям.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин выделил более 75 млн рублей на закупку пожарных автоцистерн для городов и районов. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.Порядка 75,2 млн рублей – средства резервного фонда обладминистрации. Планируется закупить 47 пожарных автоцистерн на шасси автомобиля УАЗ. Спецтехнику передадут сельским поселениям.В пресс-службе губернатора добавили, что, местным властям поручено определить состав, оснащение и порядок участия добровольных пожарных команд в тушении пожаров до прибытия профессиональных спасателей. Реестр добровольцев будет согласован с МЧС. Ведомство окажет помощь в подготовке таких подразделений.