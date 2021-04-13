Решение об этом принимается на собрании собственников.
В связи с наступившим весенним потеплением Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает о возможности досрочного прекращения подачи тепловой энергии по желанию клиентов. Досрочное прекращение теплоснабжения позволит обеспечить комфортный температурный режим в жилых помещениях и сэкономить денежные средства, требуемые для оплаты коммунальных услуг.
Решение о завершении подачи тепла в отдельном доме должно быть принято на общем собрании собственников и направлено в управляющую компанию для принятия ею необходимых мер — оформления заявки в теплоснабжающую организацию. В случае понижения температуры воздуха, подача теплоресурсов будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от УК.
Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает, что отопительный сезон будет завершен после выхода соответствующего постановления администрации города. Согласно действующим нормативам, местные власти принимают решение о завершении ОЗП после того, как среднесуточная температура превысит +8°С и будет удерживаться на этом уровне пять суток подряд.