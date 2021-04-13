Решение об этом принимается на собрании собственников.

В связи с наступившим весенним потеплением Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает о возможности досрочного прекращения подачи тепловой энергии по желанию клиентов. Досрочное прекращение теплоснабжения позволит обеспечить комфортный температурный режим в жилых помещениях и сэкономить денежные средства, требуемые для оплаты коммунальных услуг.Решение о завершении подачи тепла в отдельном доме должно быть принято на общем собрании собственников и направлено в управляющую компанию для принятия ею необходимых мер — оформления заявки в теплоснабжающую организацию. В случае понижения температуры воздуха, подача теплоресурсов будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от УК.Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает, что отопительный сезон будет завершен после выхода соответствующего постановления администрации города. Согласно действующим нормативам, местные власти принимают решение о завершении ОЗП после того, как среднесуточная температура превысит +8°С и будет удерживаться на этом уровне пять суток подряд.