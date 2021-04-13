В настоящее время заключен договор о подключении газового оборудования.

Прокуратура Владимирской области газификации квартиры инвалида третьей группы в посёлке Золотково, расположенного в Гусь-Хрустальном районе. Напомним, что ещё в 2007 году к дому подвели голубое топливо. Однако местные власти до сих пор не обеспечили газом муниципальное жильё.Интересно, что проживая в газифицированном доме, мужчина топил жилище дровами. К слову, он не мог компенсировать расходы, понесённые на покупку дров для печного отопления.В результате прокурорской проверки главе населённого пункта внесено представление об устранении нарушений.Как отметили в надзорном ведомстве, в настоящее время заключен договор о подключении газового оборудования.