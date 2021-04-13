Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 14 апреля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Обеспечение ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 14 апреля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области на тему: «Обеспечение осуществления геодезической деятельности, системы координат, спутниковые дифференциальные геодезические сети».На вопросы граждан ответит начальник отдела геодезии и картографии - Строгова Ольга Борисовна.Время проведения прямой линии с 10:00 до 11:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 36-64-63.