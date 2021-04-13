Торпедовцы дома проиграли «Смоленску». «Муром» в гостях был разгромлен «Тверью».

Футбольные команды 33 региона в 19 туре первенства ПФЛ синхронно уступили своим соперникам. Владимирские торпедовцы дома проиграли «Смоленску». Единственный гол был забит на седьмой минуте с пенальти.«Муром» в гостях был разгромлен «Тверью». К 78-й минуте хозяева забили три мяча. На 86-й бывший торпедовец Сергей Шалин размочил счет, точно пробив с точки. Но еще до исхода основного времени хозяева снова довели дело до разгрома. 4-1. 17 апреля владимирское «Торпедо», потерпевшее во втором круге первенства три поражения подряд, встретится в гостях с командой «Луки-Энергия». «Муром» дома сыграет с лидером чемпионата «Олимпом» из Долгопрудного.