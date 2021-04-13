ФК “Торпедо” продолжило серию поражений. На этот раз черно-белые пропустили в самом начале матча гол с пенальти и так не смогли отыграться. 12 апреля торпедовцы принимали ФК

ФК “Торпедо” продолжило серию поражений. На этот раз черно-белые пропустили в самом начале матча гол с пенальти и так не смогли отыграться. 12 апреля торпедовцы принимали ФК “Смоленск”. Эта команда за время всего чемпионата забивала лишь дважды. Так что в матче с “Торпедо” футболисты “Смоленска” после забитого гола ушли в глухую оборону. Владимирцы контролировали мяч