Итоги опытов будут размещены государственном портале правовой информации.
Администрация Владимирской области начинает менять систему управления регионом. Внедряется KPI – подсчёт показателей эффективности работы, планируется оптимизация, в том числе и за счёт перевода чиновников на удалёнку. Ожидаются изменения и в принципах финансирования органов власти.
Положение о проведении экспериментов, направленных на развитие госслужбы, на сайте правовой информации.
Срок исследований – не дольше года. График будут определять руководители подразделений и их замы. Они же будут отчитываться о результатах внедрения новых методов.
Итоги опытов будут размещены государственном портале правовой информации.
Конкретизировать информацию об экспериментах можно будет после подготовки нормативных актов, которые будут регулировать предстоящие нововведения.
Напомним, что соответствующий закон об экспериментах с участием госслужащих Президент Владимир Путин подписал ещё 31 августа 2020 года.