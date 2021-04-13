Итоги опытов будут размещены государственном портале правовой информации.

Администрация Владимирской области начинает менять систему управления регионом. Внедряется KPI – подсчёт показателей эффективности работы, планируется оптимизация, в том числе и за счёт перевода чиновников на удалёнку. Ожидаются изменения и в принципах финансирования органов власти.Положение о проведении экспериментов, направленных на развитие госслужбы, на сайте правовой информации.Срок исследований – не дольше года. График будут определять руководители подразделений и их замы. Они же будут отчитываться о результатах внедрения новых методов.Итоги опытов будут размещены государственном портале правовой информации.Конкретизировать информацию об экспериментах можно будет после подготовки нормативных актов, которые будут регулировать предстоящие нововведения.Напомним, что соответствующий закон об экспериментах с участием госслужащих Президент Владимир Путин подписал ещё 31 августа 2020 года.