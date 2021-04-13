В Владимирского филиала РАНХиГС состоялась презентация первого альманаха об истории сотрудничества академии с Центром подготовки космонавтов. Мероприятие не могло обойтись без ..

В Владимирского филиала РАНХиГС состоялась презентация первого альманаха об истории сотрудничества академии с Центром подготовки космонавтов. Мероприятие не могло обойтись без настоящего покорителя бескрайних просторов, поэтому в знаковом событии принял участие Герой Советского Союза, космонавт Александр Викторенко.Вместе с ним собрание материалов о космонавтике присутствующим представили его автор – доктор медицинских наук, профессор ВУЗа Игорь Тогунов, а также заместитель директора Татьяна Старикова.«Академия и ЦПК начали налаживать взаимодействие с 2006 года. С 2009 у нас начали появляться тематические выставки, посвящённые полётам к звёздам. Впоследствии наши студенты начали посещать Центр и даже побывали на Байконуре», - отметил Игорь Тогунов.За историю взаимоотношений филиала и ЦПК в ВУЗе высшее образование получили 14 космонавтов. Ещё двое – проходят обучение. Первым студентом был руководитель Центра подготовки.«За всё время мы организовали 11 выставок с фотографимями, личными вещами, документами, автографами, оборудованием, приборами, которые предоставляли наши партнёры. Последнюю экспозицию за четыре недели посетило уже более 700 человек», - добавила замдиректора Татьяна Старикова.За прошедшие годы накопилось большое количество материалов, которое в РАНХиГС решили объединить в одном альбоме. Первый тираж составил 100 экземпляров.«Будет ли второй альманах? Конечно будет. Наше сотрудничество продолжается, а значит по мере накопления информации мы будем готовить её для второго выпуска», - подчеркнул Игорь Алексеевич.В завершении он поблагодарил руководство ВУЗа, благодаря которому сборник увидел свет. Желающие ознакомиться с альбомом могут обратиться в администрацию учреждения.