Кризис системы пенсионного обеспечения страны и пробелы в подготовке высококвалифицированных кадров в вузах.

Кризис системы пенсионного обеспечения страны и пробелы в подготовке высококвалифицированных кадров в вузах. Во Владимире прошла пресс-конференция членов Партии пенсионеров. На вопросы журналистов ответил и ее зампредседателя Андрей Широков.Их главная задача обеспечить достойную жизнь самым незащищенным слоям населения и повысить благосостояние всех граждан. По мнению членов Партии пенсионеров, которую они называют социальной, в государственном управлении важно все, от медицины, образования и пенсионного обеспечения до проблем в сфере ЖКХ. К сожалению, отмечает Андрей Широков, сейчас среди представителей власти не принято говорить о проблемах, именно это и является причиной кризиса политической системы России.Андрей Широков, зампредседателя Партии пенсионеров: «Мы прекрасно понимаем, что тем таких критичных в российской экономики очень много и сегодня мы нацелены на то, чтобы делать предложения, подготавливать законодательные проекты те, которые бы улучшали жизнь граждан на территории РФ».Добиться выполнения всех предвыборных обещаний представители Партии пенсионеров хотят путем перераспределения средств внутри государства. Это не только укрепит экономику и вернет доверие граждан, но и обеспечит основу для развития всей страны. Итоги выборов 2016 года, по мнению членов партии, отлично показали их потенциал и что они могут практически на равных конкурировать с любой политической силой. Ведь только избиратели вправе определять основной вектор развития России и ее обществаАлександр Сыпченко, Илья Хлудов«Вести-Владимир»