Теперь номер горячей линии по вопросам обеспечения лекарствами – многоканальный. Депздрав поменял номер, по которому можно дозвониться, если возникла проблема с невыдачей лекарств.

Теперь номер горячей линии по вопросам обеспечения лекарствами – многоканальный. Депздрав поменял номер, по которому можно дозвониться, если возникла проблема с невыдачей лекарств. Номер номер горячей линии – (4922) 77-99-65. Линия работает в будние дни с 08:30 до 17:00. Напомним, в начале года родители детей-инвалидов стали массово жаловаться на отсутствие льготных лекарств в аптеках. К