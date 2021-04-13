Во Владимирской области на 13 апреля выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Во Владимире диагноз подтвердился у 16 заболевших ..

Во Владимирской области на 13 апреля выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 заболевших Covid-19. Ещё 7 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах, 6 - в Муромском, 5 - в Александровском, 4 - в Ковровском, по 3 - в Киржачском,Меленковском и Суздальском районах. По 2 человека заболели ковидом в Гороховецком, Вязниковском и Петушинском районах, по 1 - в Селивановском, Камешковском, Собинском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 30 874 человека.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.