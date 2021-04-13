Органы самоуправления провели проверку в сфере безопасности газовых сетей.

По итогам прокурорской проверки были выявлены нарушения – на территории Вяткинского сельского поселения расположены расположены бесхозяйный газопровод высокого давления, газорегуляторный пункт, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для снабжения жилых домов в деревне Кадыево общей протяжённостью около 3 километров. Меры по определению собственника не приняты. В связи с этим в адрес главы поселения внесено представление, акт реагирования – на рассмотрении.Фто