Теперь в объединении надеются на поддержку владимирцев.

Во Владимире состоялась встреча председателя центрального совета Партии пенсионеров Андрея Широкова с журналистами. Рандеву, очевидно, связано с предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.Представитель политического объединения рассказал о своей программе, пообещал активизировать работу регионального отделения.Напомним, что 28 января бюро президиума «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» ликвидировало владимирскую ячейку и приняло в свои ряды 30 человек. Уже 30 января партийцы избрали новое руководство и контрольно-ревизионные органы. Отделение возглавил бизнесмен Владимир Трошин.Московский шеф акцентировал внимание владимирских однопартийцев на работу с населением. Также Андрей Широков отметил необходимость не только критиковать действующую власть, но и предлагать пути решения проблем.Отмечается, что партия будет представлена не только по спискам, но и постарается закрыть одномандатные округа.Также в ходе встречи лидер «пенсионеров» обозначил ряд проблем, которые он видит в регионе, а также выразил надежду на поддержку со стороны владимирцев в сентябре.