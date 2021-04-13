Организовать безаварийный пропуск весеннего половодья и защитить населенные пункты от природных пожаров. С 13 апреля сотрудники МЧС, а также силы системы предупреждения чрезвычайных

Организовать безаварийный пропуск весеннего половодья и защитить населенные пункты от природных пожаров. С 13 апреля сотрудники МЧС, а также силы системы предупреждения чрезвычайных ситуаций участвуют во всероссийских учениях. Они проходят на территории нашей области в три этапа. В ходе первого был развернут оперативный штаб ликвидации ЧС и собрана аэромобильная группировка. Руслан Блинов, зам. начальника регионального