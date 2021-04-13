Во Владимирской области с 12 апреля введён пожароопасный сезон.

Во Владимирской области с 12 апреля введён пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.Обеспечением пожарной безопасности займётся МЧС региона, департамент лесного хозяйства, Росприроднадзор, «Владлесхоз», ООО «Мезиновское торфопредприятие», ООО «Кирюшинское», ФГБУ «Национальный парк «Мещёра», Костерёвский и Гороховецкий филиалы ФГАУ «Оборонлес», а также Минобороны России.На местах властям поручено уточнить перечень объектов, подверженных угрозе распространения природных пожаров, оценить резервы материальных и финансовых средств для предупреждения и ликвидации ЧС, а также предпринять иные меры по недопущению масштабных трагедий.На весь период запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, сжигать сухую траву.На вооружении ГАУ ВО «Владимирский лесхоз» имеется 30 лесопожарных станций, на которых сосредоточено более 200 единиц техники. Создан необходимый запас топлива. Сформированы мобильные группы для наземного патрулирования по 245 маршрутам общей протяженностью 17,3 тысяч километров.При обнаружении возгорания в лесу следует звонить по номерам: 8-800-100-94-00; 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.Напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юрлиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.В условиях особого режима «ставки» повышаются: для жителей от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В отдельных случаях юрлицам грозят санкции размером в 1 млн рублей.