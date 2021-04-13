На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Александровском, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Суздальском, 2 сл. в Гороховецком, 2 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Петушинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 874 случая заболевания.7067 сл. в г. Владимире, 3799 сл. в Гусь-Хрустальном, 3414 сл. о. Муром, 2197 сл. в Ковровском, 1928 сл. в Александровском, 1773 сл. в Петушинском, 1325 сл. в Юрьев-Польском, 1244 сл. в Вязниковском, 1324 сл. в Кольчугинском, 1155 сл. в Суздальском, 990 сл. в Собинском, 880 сл. в Киржачском, 854 сл. в Меленковском, 721 сл. в Гороховецком, 677 сл. в Камешковском, 667 сл. в Селивановском, 469 сл. в Судогодском, 390 сл. в г. Радужном.Фото