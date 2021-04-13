Одно из возгораний началось накануне около 22 часов в лесопильном цеху по адресу: Судогодский район, с. Ликино, ул. Дачная.

Одно из возгораний началось накануне около 22 часов в лесопильном цеху по адресу: Судогодский район, с. Ликино, ул. Дачная.Установлено, что на территории объекта производилось сжигание отходов пиломатериалов. В результате оставления представителями объекта горения без контроля, огонь перекинулся на кровлю цеха. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию, и ликвидировали горение мусора и кровли на общей площади 51 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На пожар привлекалось от МЧС 3 единицы техники, 6 человек личного состава, а также 1 единица техники, 1 человек ведомственной пожарной охраны ИК-1.А в 11-53 12 апреля поступило сообщение о пожаре в деревообрабатывающем цехе по адресу: Ковровский район, п. Глебово, ул. Речная, д. 6.По прибытии к месту пожара наблюдалось задымление в цехе, горение кровли здания. Пожарными было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для проведения разведки в задымленном помещении. Пожарные не дали огню распространиться по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 300 кв. м.На пожар привлекалось от МЧС 5 единиц техники, 19 человек личного состава, а также 1 единица техники, 2 человека личного состава Муниципального пожарного поста с. Клязьминский городок.Дознаватели МЧС России устанавливают причины обоих пожаров.