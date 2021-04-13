Паводок в регионе продолжается.

На МЧС по Владимирской области остаётся подтопление двух мостов – у деревни Чижово в Собинском районе и у населённого пункта Рождественно в Александровском. Затопленными остаются три участка дороги – в деревню Мостищево, Фрязино и в СНТ «Волгарь-1». Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.Под водой остаются четыре приусадебных участка в Собинке, 31 сад в Суздальском районе, четыре – во Владимире и 35 – в Петушинском районе.В Вязниках продолжает работать лодочная переправа, через которую к 12 апреля перевезено 439 человек. Из них – 101 ребёнок.Прогнозируется рост уровня воды в Нерли и подтопление двух приусадебных участков в деревне Раменье, а также шести по улице Зеленая в посёлке Боголюбово.Из-за подъёма воды в Судогде в Судогодском районе возможно подтопление 14 приусадебных участков: улица Набережная – 2, Береговая – 10, Карла Маркса – 1, Октябрьская - 1.