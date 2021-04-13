На презентации побывал летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Александр Викторенко.

К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос Владимирский филиал РАНХиГС выпустил альманах "Мой космос: звездные автографы". На его презентации побывал летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Александр Викторенко.Это первая встреча летчика-космонавта Александра Викторенко с коллективом и студентами Владимирского филиала РАНХиГС. В космосе Герой Советского Союза был четырежды. Но ощущения после первого полета несравнимы ни с чем, вспоминает космонавт. В 1987 году в качестве командира интернациональной команды, вместе с коллегой из Сирии , впервые побывал в околоземном пространстве.Александр Викторенко, лётчик-космонавт, Герой Советского Союза: «Радость неописуемая оттого, что мечта сбылась. Ну второе, лишь бы ракета вытащила туда наверх в невесомость. Тогда уже точно, если что-то нештатное, вернешься на землю».Поводом для встречи послужил альманах "Мой космос: звёздные автографы." Его автор - профессор Игорь Тогунов. Он с 14 лет собирал газеты, где публиковались статьи о полетах. В них и самые первые репортажи 1961 года о Юрии Гагарине - первом человеке, который покорил космос.Игорь Тогунов, профессор Владимирского филиала РАНХиГС, доктор медицинских наук, автор альманаха: «Альманах начинался с формирования тех фотографий, где были автографы студентов, которые учились у нас из Звездного городка, космонавты и гостей космонавтов. Не планировался в общем альманах, но 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина сподвигло меня».Владимирский филиал РАНХиГС с Центром подготовки космонавтов связывают давние отношения. С 2009 года в филиале регулярно проходят выставки экспонатов из музея ЦПК имени Юрия Алексеевича Гагарина. Кроме этого, герои космоса проходят обучение во Владимирском филиале академии.Татьяна Старикова, замдиректора Владимирского филиала РАНХиГС: “Прежде всего обучение и сотрудников ЦПК и космонавтов непосредственно для того, чтобы они могли получить второе высшее образование, смогли именно свои управленческие компетенции подтянуть до нужного уровня. Это и совместные научные работы».В альманахе редкие кадры. Многие из них публикуются впервые. Тираж сборника 500 экземпляров.Вера Куликова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»