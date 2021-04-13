13.04.2021

2021-04-13 12:40:37

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (13(9759) от 13 апреля 2021 года).

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Донорство крови — невероятно важный вид благотворительности. Единовременно человек отдаёт всего 450 миллилитров крови в обмен на несколько жизней. В преддверии национального Дня донора сотрудники московской полиции пополнили банк крови. Читайте на странице 2.



«ДИНАМО» СКВОЗЬ ГОДА

В начале 20-х годов прошлого века, когда позади остались годы Гражданской войны и тяжёлые социальные потрясения, жизнь постепенно начинала возвращаться в мирное русло. В это время во многих городах страны стали создаваться спортивные кружки, секции и команды. Читайте на странице 2.



КАК ЗАСВЕТИТЬ РЕБЁНКА?

На площадке Московской торгово-промышленной палаты состоялся круглый стол «Об обязательном использовании светоотражающих элементов на верхней детской одежде». Участники обсудили пути реализации данной инициативы, возможные налоговые и иные преференции для производителей и продавцов такой одежды. Читайте на странице 3.



«НАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ»

Чувство долга и отвага пересиливают страх. Подтверждение тому — героический поступок полицейского мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Тёплый Стан старшего сержанта полиции Евгения ХРАМОВА. Читайте на странице 3.



УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

От имени Совета ветеранов органов внутренних дел г. Москвы и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём ветерана органов внутренних дел и внутренних войск и в связи с 30-летием со дня образования ветеранских организаций в системе МВД России. Читайте на странице 4.



«ВТОРОЙ ГАРНИЗОН»

День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации, который отмечается 17 апреля, является одним из самых «молодых» праздников отечественных правоохранителей. Он был учреждён 12 августа 2010 года. Читайте на странице 4.



ПРАВИЛА ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НАЁМ (ПОДНАЁМ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Читайте на странице 4.



НЕ В ШАХМАТЫ ИГРАТЬ!

Помощник министра внутренних дел Российской Федерации, член Коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван ШИЛОВ поделился воспоминаниями о том непростом времени, когда создавалась ветеранская организация. Читайте на странице 5.



ГЛУБИНЫ И ВЕРШИНЫ ЕВГЕНИЯ ПОПОВИЧЕВА

— Ну что мне с тобою делать? — сотрудник кадровой службы посмотрел на крепкого парня с открытым лицом. — Мы отправили запрос на Северный флот, чтобы прислали на тебя характеристику. Но атомная лодка, где ты служил, на три месяца ушла на боевое дежурство. Продолжение на страницах 6-7.



«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

— Я заместитель министра иностранных дел Германской Демократической Республики! — Слушаю вас, — капитан милиции отдал честь, окинул взглядом взволнованного мужчину, на котором из одежды были только плавки. Впрочем, здесь, на пляже № 3 в Серебряном Бору, почти все так были одеты. — Чем могу служить? Читайте на странице 7.



«А ОН ПРИШЁЛ В МИЛИЦИЮ С ВОЙНЫ…»

В далёком апреле 1931 года в деревне Шейнино Мценского района Орловской области родился простой мальчишка Володя Логвинов. Десятилетним пареньком встретил он страшную войну. Читайте на странице 8.



ДОСТОЙНО, С ИМЕНЕМ ГЕРОЯ

В московской школе № 1420 прошла торжественная церемония, посвящённая присвоению кадетскому классу 8 «К» имени Героя Российской Федерации капитана Ивана Шелохвостова, офицера отряда специального назначения «Витязь», и открытию памятной доски имени героя. Продолжение на странице 9.



ФРОНТОВИЧКА, КРИМИНАЛИСТ И МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК

Залы экспозиции истории МУРа и Центрального музея МВД России, можно сказать, помнят мысли и идеи нашей доблестной коллеги-соратницы, как надо всесторонне и буквально увлечённо показывать работу органов внутренних дел. Читайте на странице 10.



ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ

По поводу произошедшего днём 21 марта примерно в два часа у дома номер 5 на Славянском бульваре имеется множество документов. Рапорты сотрудников, видеокадры с нескольких ракурсов, снятых уличными видеокамерами, показания свидетелей — все они вместе воспроизводят следующую картину. Подробности читайте на странице 11.



БЕЛЫЙ ТАНЕЦ В ЗАКОНЕ

В Нагатинском районном суде завершено слушание довольно незаурядного, если судить по фигурантам, уголовного дела, где в роли главного потерпевшего оказалось посольство России в Израиле, а в качестве «обидчиц» посольства выступили сотрудницы этого же посольства, укравшие с его счетов около 50 миллионов рублей. Читайте на странице 11.



НА ПУТИ К ПОНИМАНИЮ

На сегодняшний день актуальной является проблема совершения преступлений в отношении социально незащищённых граждан — детей-сирот, инвалидов и лиц пожилого возраста. Читайте на странице 12.



БРЕНД КАЧЕСТВА. ПРОВЕРЕН ПОКОЛЕНИЯМИ ДЕТЕЙ

«Бугорок» — это уникальное культурно-образовательное и здоровьесберегающее пространство. 70 лет детский оздоровительный лагерь не только помогает восстанавливать и укреплять физическое и психологическое здоровье детей, но и выступает как средство социального развития и воспитания», — утверждает начальник ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» полковник внутренней службы Салават ХАЗИЕВ. Читайте на странице 14.



ВЫСТАВКА, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ

Побывала на потрясающей выставке нумизматики. На мой взгляд, её стоит посетить. Каждый найдёт в ней для себя что-то любопытное. И совсем не обязательно быть нумизматом. Читайте на странице 15.



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