Около 10 тысяч камер домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа в первом квартале 2021 года. Таким образом,

Около 10 тысяч камер домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа в первом квартале 2021 года. Таким образом, пользователей услуги «Видеонаблюдение» в ЦФО на сегодняшний день насчитывается почти 130 тысяч. Наиболее популярен сервис в Москве и Московской области: около 47 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. Второе и третье место по количеству пользователей заняли Воронежская и Липецкая области. Чаще всего жители центральной России выбирают