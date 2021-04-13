До этого двое суток не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

До этого двое суток не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.Общее количество погибших за время пандемии 1042.За прошедшие сутки 13 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.В то же время выздоровели 84 человека.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 874 случая заболевания.Из них благополучно выздоровели 28060 пациентов.Во Владимирской области сегодня болеют коронавирусом 1772 человека.